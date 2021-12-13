لجنة التربية والتعليم بالرقة تعقد اجتماعها السنوي لعام 2021

الاجتماع الذي بدأ بالوقوف دقيقة صمت حضره عدد من الفعاليات المدنية والسياسية وعضوات من مجلس المرأة وتجمع نساء زنوبيا ووفد من لجنة التربية والتعليم في منبج.

وترأس الاجتماع الرئاسة المشتركة للجنة التربية والتعليم في الرقة خلف المطر ودلال الحجي حيث شرحوا في البداية فلسفة التعليم في منطقة شمال وشرق سوريا من ثم عرض فلم سنفزيوني تطرق لأبرز منجزات اللجنة خلال العام الماضي من ترميم وافتتاح مدارس جديدة وتطوير آلية التعليم في المنطقة.

وتم النقاش في الاجتماع حول المشاكل التي واجهت سير العملية التعليمية في الرقة وريفها خلال سنوات الخمس الماضية من نقص في الكادر التدريسي المتخصص بالإضافة لأسباب تأخر ترميم بعض المدارس خلال الفترة الماضية.

كذلك تم مناقشة آلية تطوير العملية التربوية والتعليمية وطرح الحلول والتي كان أهمها إجراء مسابقات لتعيين مدرسين اختصاصيين وملء الشواغر وترميم المدارس المدمرة وإعادة افتتاحها.

كذلك عرضت خلال الاجتماع الإحصائيات من عام 2017 إلى عام 2021 مع التركيز على التطور الكبير في العملية التربوية خلال تلك السنوات خاصة وأن المهمة كانت صعبة نوعاً ما لمحو ما علق في أذهان الطلاب من فكر متطرف زرعه مرتزقة داعش في فترة احتلاله للمنطقة.

(ح ح/مـ)

ANHA