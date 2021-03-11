لجنة التربية في هجين تكرم الطلبة المتفوقين

هذا وأقامت اللجنة، اليوم الخميس، حفلًا لتكريم، الطلبة المتفوقين في المراحل الدراسية "الابتدائية والإعدادية والثانوية" ببلدة هجين.

وحضر الحفل ممثلو المؤسسات المدنية في الريف الشرقي لدير الزور، والمجالس المحلية، وأولياء أمور الطلبة، ووجهاء العشائر، ومعلمو ومعلمات المدارس.

وبدأ الحفل بإلقاء رئيس مجمع التربية في بلدة هجين، أحمد الشبلي، كلمة رحب فيها بالحضور، وهنأ جميع الطلبة على تفوقهم، مشيدًا بجهودهم في طلب العلم رغم الصعوبات التي عاشتها المنطقة.

كما ألقى أحد الوجهاء الحاضرين، كلمة شكر فيها الكادر التعليمي والإدارة الذاتية التي ساهمت في تأسيس المدارس والجهد الذي بذلته من أجل محو الجهل وضمان مستقبل مشرق لأبناء المنطقة.

تاليًا، اعتلت الكوادر التعليمية منصة التكريم للبدء بتوزيع شهادات التفوق وهدايا رمزية للطلبة المتفوقين، إذ كُرِمَ 150 طالبـ/ ة من 7 مدارس.

كما تم تكريم عددًا من المعلمين والمعلمات الذين ساهموا خلال أوقات دوام إضافية في مساعدة الطلبة وتحضيرهم لتقديم الامتحانات وحصولهم على درجات عالية.

والجدير بالذكر أنه أول حفل لتكريم الطلبة المتفوقين، يقام في هجين منذ تحريرها من مرتزقة داعش.

(ف ع/س ر)

ANHA