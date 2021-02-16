لجنة التربية في هجين تكرّم المتفوقين ومعلمو الشعفة يطلقون مبادرة لزراعة الأشجار

هذا وبادرت لجنة التربية والتعليم التابعة لمجلس بلدة هجين في ريف دير الزور الشرقي، بالتنسيق مع لجنة الشبيبة والرياضة التابعة للمجلس، بتكريم المتفوقين من طلاب مدارس البلدة، اليوم الثلاثاء.

وبدأت اللجنة بجولات ميدانية على المدارس الابتدائية في الريف الشرقي لدير الزور، وذلك بمشاركة لجنة المرأة، ولجنة الصحة، والرئاسة المشتركة لمجلس بلدة هجين، لتكريم الطلاب المتفوقين، بهدف رفع معنوياتهم.

وانتهى الفصل الأول من العام الدراسي 2019- 2020 في النصف الأخير من شهر كانون الثاني المنصرم.

ورصدت وكالتنا، تكريم اللجنة طلاب مدرسة ميسلون الابتدائية التابعة لبلدة هجين، حيث كرّمت 30 طالبًا وطالبة.

وفي هذا الصدد أعربت إحدى الطالبات المتفوقات اللواتي تم تكريمهن عن سعادتها بحصولها على شهادة التفوق، متمنية التوفيق والنجاح لكافة زملائها.

إلى ذلك بادر معلمو بلدة الشعفة التابعة لريف دير الزور الشرقي بزراعة أشجار الزينة في مدارس البلدة.

وبدأ المعلمون بالزراعة، اليوم الثلاثاء، وذلك في ساحة مدرسة الثانوية القديمة في البلدة.

(ف ع/ س ر)

ANHA