لجنة الثقافة والفن تكرّم المتخرجين من دورة فنية

وحضر حفل التخرّج، اليوم، العشرات من الأهالي وممثلون عن الإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج وريفها، وذلك في صالة لجنة الثقافة والفن جنوب المدينة.

هذا وضمت الدورة التي استمرت 8 أشهر، 30 طالب وطالبة.

وأشارت نائبة لجنة الثقافة والفن، زينب الحمو إلى أهمية الفن في الحفاظ على ثقافة الشعوب "الخط والموسيقى والرسم والغناء ثقافة يجب الحرص عليها وتعلمها، فالخط فن جميل يعكس الاهتمام باللغة ورسمها بأبهى صورة، والموسيقى لغة الشعوب ومن خلالها يعبّر الشخص عن مشاعره وتفاعله مع ما يحيط به".

وعرض المتخرجون عددًا من الرسومات وكتابات بالخط الديواني وخط الرقعة، إضافة إلى تأدية عروض للعزف والغناء الجماعي غنوا فيها الأغاني الشعبية والتراثية.

وفي ختام الحفل، قدّمت لجنة الثقافة والفن في منبج شهادات تقدير للمتخرجين.

(كروب/م)