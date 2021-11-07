ونُظِمت المسرحية في المركز الثقافي ببلدة الكسرة التابعة لريف دير الزور الغربي، اليوم الأحد، بحضور العشرات من ممثلي المجالس المدنية والمحلية والعديد من أهالي المنطقة.

وسلط العرض المسرحي الضوء على المشاكل التي تسببها المخدرات في المجتمع، وموقف الفرد من هذه السموم المنتشرة وكيفية البحث عن حلول لها، حيث تم العرض بأسلوب مشوق شد انتباه الحضور.

والعرض المسرحي هو من تأليف عبود العران وإخراجه، ولعب فيه أكثر من شخصية على خشبة المسرح، من أدوار (رفيق السوء والممرضة والأم والابن)، فيما استمر العرض حوالي 30 دقيقة، واختتم بتصفيق حار من قبل الحضور.

وعلى هامش العرض تحدث لوكالتنا عضو لجنة الثقافة والفن، عبد الصالح، وقال: "قمنا بهذا العمل المسرحي لتوعية المجتمع من المخدرات وما تسببه من أضرار وكيفية العلاج منها".

كما تحدث مخرج المسرحية، عبود العران، لوكالتنا وقال "إن المخدرات تدمر مجتمعنا، وهدفنا من هذا العمل المسرحي هو توعية الشباب".

ولفت العران إلى أن المخدرات تسبب أضراراً جسيمة على المستوى الفردي والوطني، مؤكداً أنهم أوضحوا ذلك في العمل المسرحي المعروض، واختتم قائلاً: "يجب على شبابنا توخي الحذر والابتعاد عن المخدرات لأنها طريق مهلك وسمّ قاتل للأجسام".

(س ر)

ANHA