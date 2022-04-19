لجنة الثقافة والفن في الطبقة تطلق حملة نظافة تشمل المدينة وريفها

بهدف إيصال رسالة إلى المجتمع بأهمية المحافظة على نظافة المدينة والبيئة، نظمت لجنة الثقافة والفن حملة نظافة في المدينة والريف، شارك في يومها الأول أهالي وأعضاء لجنة الثقافة والفن والمجلس المدني ودور الشعب في الطبقة.

بدأت الحملة من أمام مديرية البيئة في الطبقة، لتتوجه إلى شوارع الحي الثاني في المدينة، وكان ذلك تزامناً مع انطلاقها في بلدتي الجرنية والمنصورة.

الرئاسة المشتركة للجنة الثقافة والفن في الطبقة، بيريفان دودخ، أكدت أنه من خلال هذه الحملة نعلن انضمامنا إلى حملات النظافة في كافة شمال وشرق سوريا.

وأوضحت بيريفان دودخ أن حملة النظافة لن تنحصر في المدن؛ بل ستستهدف المواقع الأثرية أيضاً كـ قلعة جعبر الأثرية، بالإضافة إلى أرياف مدينة الطبقة كـ بلدات وقرى (الجرنية – المنصورة – هنيدة – المحمودلي – جعبر)، وستستمر 3 أيام متواصلة.

وأشارت بيريفان دودخ في ختام حديثها، هدفنا من هذه الحملة هو الوصول إلى أكبر مساحة جغرافية في منطقة الطبقة، وذلك من خلال التعاون بين كافة فئات المجتمع لترسيخ ثقافة وسلوك النظافة بين الأفراد كي نحصل على مجتمع واعٍ وحضاري، وقالت شعارنا دائماً هو "إيد بإيد نظافة بلدنا بتزيد".

(ع ص/خ)

ANHA