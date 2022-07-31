لجنة الثقافة والفن في الطبقة تنظم أول ملتقى لرسامي المستقبل

حضر الملتقى ممثلون عن الإدارة المدنية والمجلس العسكري والأحزاب السياسة ومكاتب المرأة واتحاد المرأة الشابة وحركة الشبيبة الثورية السورية في الطبقة.

بدأ الملتقى بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء، تلته كلمة ترحيبية من قبل عضو مركز الثقافة والفن، عامر العناد، الذي رحب بكافة الأطفال المشاركين في الملتقى وبكافة الضيوف.

ويشارك في الملتقى 25 طفل/ـة، تراوح أعمارهم بين 6 إلى 16 عاماً، لإظهار مواهبهم في الرسم وإثبات قدراتهم.

ورسم الأطفال المشاركون في اليوم الأول، العديد من اللوحات المتنوعة. كرسوم للحيوانات وأخرى للطبيعة.

للتعرف أكثر على تفاصيل الملتقى، تحدث لوكالتنا الرئيس المشترك للجنة الثقافة والفن في الطبقة علي علايا، الذي قال "نهنئ بداية الملتقى الفني الأول لرسامي المستقبل والأول من نوعه في المنطقة، ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح والتوفيق لمستقبل أفضل خالي من النزاعات والحروب".

وبيّن علي علايا أن الهدف من هذا الملتقى هو "النهوض بالواقع الفني والثقافي من جميع الجهات، ويناسب كافة المكونات الموجودة في المنطقة وللوصول لأكبر فئة من الفنانين والمثقفين".

ومن المقرر أن يستمر الملتقى لثلاثة أيام متتالية؛ يعمل الأطفال في اليومين الأول والثاني على الرسومات، فيما سيتم عرض كافة الرسومات التي عمل عليها الأطفال خلال مشاركتهم بالملتقى في اليوم الثالث والأخير.

(س ك/خ)

ANHA