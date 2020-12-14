لجنة الثقافة والفن في الطبقة تدين الهجمات التركية وجرائمها المستمرة

البيان ألقته الرئيسة المشتركة للجنة الثقافة والفن في الطبقة بيريفان دودخ من أمام المركز الثقافي في مدينة الطبقة بحضور أعضاء لجنة الثقافة والفن والمديريات التابعة لها.

وسلط البيان في بدايته، الضوء على سياسة دولة الاحتلال التركي ومحاولاتها المستمرة في إعادة أمجاد العثمانيين وكسر إرادة الشعوب التي تبذل الغالي والنفيس في سبيل نيل حريتها، ومحاربة تركيا للفكر الحر في كل مكان بالعالم، تحت حجج واهية لا تمت للواقع بصلة.

كما أشار البيان إلى جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته بحق الشعوب في المناطق المحتلة في عفرين وتل أبيض ورأس العين، وما يعانيه المدنيون فيها من أعمال قتل وسلب ونهب وتهجير وتغيير لديمغرافية المنطقة.

وأكد البيان أيضًا أن الأمن والاستقرار الذي نعمت وتنعم بهما مناطق شمال وشرق سورية بعد تحريرها من داعش لم يروقا لحزب العدالة والتنمية، لذلك احتلت وأمام أنظار العالم أجمع مناطق في شمال وشرق سوريا، وتسعى بكل قوتها النارية والعسكرية ومرتزقتها إلى احتلال عين عيسى.

(م)

ANHA