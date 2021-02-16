لجنة الثقافة والآثار في الرقة.. تنظم ملتقى لأدباء وشعراء شمال وشرق سوريا

وحضر الملتقى عدد من شعراء وأدباء مدن الرقة والطبقة وكوباني ومنبج ودير الزور، بالإضافة إلى ممثلي اتحاد المثقفين في الرقة، والإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، وحزب سوريا المستقبل، وأعضاء مجلس الرقة المدني.

وبدأ الملتقى بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك للمركز الثقافي في الرقة، فراس رمضان كلمة رحّب خلالها بالحضور.

وبيّن أهمية هذا الملتقى قائلًا: "سنطلق منه عدة فعاليات وملتقيات ثقافية على مستوى شمال وشرق سوريا لتعزيز العلاقات بين مثقفي المنطقة".

وألقت بعده نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، روناهي حسن، التي هنأت في مستهل حديثها انعقاد الملتقى، وقالت: إنه "الملتقى الأول من نوعه في المنطقة".

مؤكدة أن "مثل هذه الملتقيات التي يشارك فيها مثقفو وأدباء جميع مناطق شمال وشرق سوريا ومن جميع المكونات، تعزز أخوة الشعوب".

تاليًا عرض سنفزيون عن الأديبين الراحلين من أبناء الرقة، "الأديب والدكتور والشاعر عبد السلام العجيلي والأديب والشاعر الراحل محمود الذخيرة"

ثم بدأت محاور الملتقى، حيث انقسم الملتقى إلى ثلاثة محاور؛ الأول القصة القصيرة، والثاني محور الشعر الفصحى، أما الثالث فهو محور الشعر الشعبي.

وشارك في محور القصة القصيرة ستة أدباء من أبناء المناطق المشاركة في الملتقى، حيث قرأ كل واحد منهم قصة قصيرة أمام الحضور، تناولت الواقع المعاش ومعاناة المرأة في المجتمعات الشرقية.

فيما شارك في محور شعر الفصحى 13 شاعرًا، رثوا خلال قصائدهم شهداء شمال وشرق سوريا، وأشادوا بتضحياتهم في سبيل العيش الحر.

أما محور الشعر الشعبي فشارك فيه 15 شاعرًا، ألقوا قصائد تتغنى بالتراث المحلي وأصالة شعوب المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى هو الأول من نوعه في مناطق شمال وشرق سوريا.

(أع/ س ر)

ANHA

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