لجنة الثقافة في الطبقة تكثف تحضيراتها لاستقبال مهرجان الأصالة والتراث

وتجري تحضيرات لجنة الثقافة في الطبقة منذ شهر على قدمٍ وساق لاستقبال مهرجان الأصالة والتراث الثاني للموسيقا والغناء، من خلال إشراف مراكز الثقافة والفن في الطبقة والجرنية على تدريبات الفرق المشاركة فيه.

وشكلت لجنة الثقافة والفن لجان تحضيرية موسعة مكونة من رؤساء الأقسام في مراكز الثقافة وعدد من مدربي الفرق المشاركة في كل من الطبقة وريفها، مهمتها متابعة تدريبات الفرق وتكثيف البروفات بالإضافة إلى إعداد المستلزمات المطلوبة وتجهيز المسارح الخارجية قبيل انطلاق المهرجان.

الارتقاء بالواقع الثقافي

الرئيس المشترك للجنة الثقافة والفن في الطبقة، علي العلايا، أكد لوكالتنا أن الهدف الأساسي من إقامة هذه المهرجانات الغنائية هو تنشيط الحركة الثقافية والوصول بها لمستوى متقدم من خلال تسليط الضوء على التراث الفراتي وتبادل الثقافات والفلكلور بين كافة المكونات.

ويشارك في المهرجان 7 فرق غنائية من الطبقة بالإضافة إلى مشاركة فرق من مدن الرقة وحلب ودير الزور، وستقدم عروضاً غنائية وموسيقية بجميع الألوان الشعبية والتراثية وباللغتين العربية والكردية.

انطلاقة المهرجان

وتنطلق فعاليات المهرجان في الـ 28 من آب/ أغسطس الجاري، ومن المقرر أن يستمر لمدة 4 أيام.

كما من المقرر أن تبدأ فعاليات اليوم الأول من المهرجان في مدينة الطبقة، وفعاليات اليوم الثاني في بلدة المنصورة في ريف الطبقة الشرقي، أما الثالث في بلدة الجرنية الواقعة في شمال غرب المدينة، لتختتم فعاليات المهرجان في بلدة السويدية في الريف الشمالي للمدينة.

(ع ص/ س ر)

ANHA