لجنة الطاقة في الرقة تطلق مشاريع جديدة لتوصيل الكهرباء إلى كل أحياء المدينة

تستمر لجنة الطاقة والاتصالات في مجلس الرقة المدني بمشاريعها الجديدة لتوصيل الكهرباء إلى أحياء المدينة بعد وضع الخطط والدراسات، ضمن خطة ومشاريع عام 2022، حيث بدأت اللجنة بمشروعها من شارع القطار في الطرف الشمالي من مدينة الرقة وصولاً إلى مؤسسة المياه.

وبهذا الصدد، أجرت وكالتنا لقاء مع الرئيس المشترك للجنة الطاقة والاتصالات في مجلس الرقة المدني، حامد اللواش، الذي قال: "تعمل اللجنة على توصيل الكهرباء إلى أحياء الرقة وسيتم العمل على 4 مراحل، المرحلة الأولى توصيل الكهرباء إلى مفرق حزيمة، والثانية تبدأ من شارع القطار وصولاً إلى دوار التموين، والثالثة في حي الكهرباء، والرابعة في منطقة مؤسسة المياه".

وأوضح حامد اللواش "تم تقسيم العمل إلى مراحل؛ لأن الميزانية المخصصة لهذه المشاريع مقسّمة على مرحلتين، وهذه المراكز ستتحمّل طاقة كهربائية باستطاعة1 ميغا، وسينتهي العمل بالمرحلة الأولى في أقرب وقت ممكن".

وأكد اللواش أن نسبة توصيل الكهرباء للمدينة وصلت إلى 80%، لكن النسبة المتبقية هي الأكبر لأنها مناطق سكنية وأبنية وتحتاج محولات ومراكز كهرباء كثيرة".

وأضاف: "ستتم تغذية أحياء المدينة بـ 4 ساعات من الكهرباء في اليوم، إلا أننا لا نستطيع تغذية كافة مناطق شمال وشرق سوريا بسبب انخفاض منسوب مياه نهر الفرات".

وأردف اللواش "كان قطاع الكهرباء مدمراً بالكامل. تمت صيانة خط 230 بين الطبقة والفروسية، وتم ربط المحولات وخطوط التغذية رقة 1، رقة 2، رقة 3، رقة 4، والهشم، وتمت صيانة هذه المحولات بنسبة 50%، كما لدينا محولتان معطلتان تم إرسالهما إلى ورشات الصيانة في منطقة سد الفرات من أجل إصلاحهما وصيانتهما".

وفي ختام حديثه، ناشد اللواش أهالي المنطقة الإبلاغ عن أي تعدٍّ أو سرقات في خطوط وشبكات الكهرباء وعن الأعطال".

(أ م/خ)

ANHA