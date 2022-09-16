لجنة الصلح في كركي لكي تنهي خلافاً بين عائلتين متخاصمتين

ونظمت لجنة الصلح في ناحية كركي لكي اليوم، جلسة صلح بين عائلتي عسل الامسك ورمو حسكاوي إثر شجار بين عائلتين أسفر عن مقتل الشاب عباس إدريس عسل.

وحضر جلسة الصلح العشرات من رجال الدين وشيوخ العشائر الكردية والعربية وممثلين عن مؤسسات الادارة الذاتية في كركي لكي.

وبدأت جلسة الصلح بالوقوف دقيقة الصمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ومن ثم ألقى باسم عشيرة الطي العربية زيدان فرحان كلمة شكر فيها جهود لجان الصلح وقال" نشكر لجنة الصلح لحفظها السلم الاهلي وحل القضايا العالقة في المجتمع ونشر مفهوم المحبة والأخوة بين الأهالي وقيامهم بعقد جلسات صلح مستمرة لحل النزاعات والخلافات".

ومن ثم قامت العائلتين المتخاصمتين بالتصافح فيما بينهم والتعهد بترك الخلافات جانباً وانهاء الخصام.

(ك.ع/ك)

ANHA