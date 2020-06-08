لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في الشدادي تؤمن فرص العمل لأهالي الناحية

تستقبل لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس الشدادي المدني, المراجعين من حملة الشهادات الجامعية والخريجين المتقدمين لإيجاد فرص العمل المناسبة لاختصاصهم ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية.

استقبلت اللجنة إلى الآن أكثر من 1600 طلب من قبل المراجعين من حملة الشهادات الجامعية بكافة فروعها, وذلك بغية تقديمها للمؤسسات لدراستها وتوظيفهم حسب الحاجة.

اللجنة أمنت فرص العمل لأكثر من 600 متقدم، ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية في الناحية والريف التابع لها، كلً حسب اختصاصه وحاجة تلك المؤسسة.

رئيس لجنة الشؤون، فهد الخضير، أكد تقدم عدد كبير من حملة الشهادات الجامعية للتسجيل على طلب وظائف ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية أو لترشيحهم للعمل في منظمات تعمل في المنطقة.

وأشار الخضير، قائلاً "نستقبل في اليوم الواحد عشرات الطلبات من المتقدمين ونقوم كلجنة شؤون بدراستها ومن ثم أرشفتها وذلك كلاً حسب اختصاصه".

وتقوم اللجنة بترشيح الكفاءة العلمية للدوائر والمؤسسات الرسمية حسب الطلب آملين تحسين الواقع الوظيفي من حملة الشهادات والاختصاصات ضمن مكاتب ولجان المؤسسات المدنية.

ولفت الخضير أن نسبة التوظيف من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بلغت أكثر من 45% من الموظفين ما بين حراس وعمال ومن حملة شهادات الاختصاص.

يذكر أن كافة المؤسسات المدنية التي تحتاج للموظفين تتقدم بالطلب لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس الناحية مما يسهل إيجاد الفرص أمام المتقدمين للطلب الوظيفي.

(هـ ن)

ANHA