لجنة الشؤون الاجتماعية تفتتح مركزاً لتعليم الصم والمكفوفين في الرقة

وبعد الانتهاء من تأهيل الكادر التدريبي والمشرفين ضمن دورة تدريبية استمرت 15 يوماً، افتتحت لجنة الشؤون الاجتماعية مركزاً لتعليم الصم والمكفوفين، بحضور أعضاء من مجلس الرقة المدني، وممثلين عن الإدارة الذاتية، وأعضاء من قوى الأمن الداخلي، إلى جانب الكادر التعليمي والإداري في المركز والعشرات من ذوي المكفوفين.

بدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت، ثم أُلقيت كلمات باسم مجلس الرقة المدني ألقاها نائب الرئاسة حسن مصطفى، وباسم مجلس عوائل الشهداء ألقتها الإدارية شمسة الصالح، وكلمة باسم مركز تعليم الصم والمكفوفين ألقاها الإداري عيسى الشيخ.

الكلمات هنأت بافتتاح المركز الأول لتأهيل الصم والمكفوفين، وهنأت جميع القائمين على هذا العمل وتمنت أن يكون خطوة مميزة لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم العون لهم. وأكدت الكلمات أن هذا المركز سيكون نافذة أمل لجميع أطفال الرقة وعائلاتهم.

ويتكون المركز من20 غرفة، منها مكاتب إدارية وقاعات لتعليم الأطفال وطاولات مخصّصة للمكفوفين تتناسب مع حالاتهم، إلى جانب وجود دلالات على الجدران لتسهيل تنقلهم ضمن المبنى.

والجدير بالذكر، أن الكادر التدريبي والمشرفين على المركز الذين خضعوا للدورة التدريبية، تعلموا خلال الدورة أساليب التعامل النفسي والتربوي مع الأطفال، بالإضافة للغتي برايل والإشارة، وتعليم النطق للأطفال الذين يمتلكون بقايا سمعية.

(ح م ع خ/ك)

ANHA