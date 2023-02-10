لجنة الشؤون الاجتماعية في الطبقة تطلق حملة لجمع التبرعات لمتضرري الزلزال

وجاء ذلك عبر بيان أصدرته لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب شؤون المنظمات في الطبقة، اليوم، قُرأ من قبل الرئيس المشترك للجنة العمل، محمود العيسى، وذلك من أمام مبنى اللجنة وسط المدينة، وجاء فيه:

"لقد شهدت مناطقنا زلزالاً أسفر عنه نتائج كارثية على الصعيد الإنساني والعمراني وعلى مساحات واسعة من الأراضي السورية".

وأضاف "استجابةً لحملة "هنا سوريا" التي أطلقتها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لجمع التبرعات للمناطق المتضررة والمنكوبة في سوريا، تُعلن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والعمل في الطبقة وبالمشاركة مع مكتب شؤون المنظمات الإنسانية، حملة لجمع التبرعات العينية والمادية والطبية لدعم الأهالي المتضررين في المناطق السورية".

كما ذكر البيان أن لجنة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع مكتب شؤون المنظمات، تفتح الباب أمام الجميع لتقديم أي مساعدة، وذلك من خلال تشكيل لجان وفِرق ضمن الحملة، ومهمتها:

-الإحصاء

-تحديد الاحتياج للأنشطة الطارئة والمُنقذة للحياة

-تنظيم الفرق التطوعية المجتمعية

-استقبال التبرعات

-المراقبة والتقييم

-الصندوق المالي

-تجهيز المستودعات وآلية التخزين والجرد المُوثَّق

-الإعلام والتوثيق

وفي ختامه دعا بيان لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومكتب شؤون المنظمات "أهالي الطبقة لتقديم التبرعات والمساعدات، حيث سيتم استقبال تلك التبرعات والمساعدات في مستودع اللجنة الكائن بجانب سوق الهال في الطبقة".

(ع ص/ك)

ANAH