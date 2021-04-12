لجنة الصحة تحذّر من تصاعد الإصابات بكورونا في الرقة

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد فرضت حظرًا كليًّا على مدينة الرقة وريفها في الـ6 من نيسان الجاري ، إلّا أنّ عدم الالتزام الكامل تسبّب في تصاعد عدد الإصابات في المدينة.

وبحسب ما أفاد علي عبد العزيز فإنّ لجنة الصحة بمجلس الرقة المدني كانت قد أجرت الفحوصات لأكثر من 353 شخص في المدينة، وتبيّن أنّه هناك 181مصابًا بالفيروس، فقد 14منهم حياتهم.

وأوضح أنّ عدد الإصابات التي تم الكشف عنها هي 181 إصابة، لكن ليست لكل المصابين إنما للمشتبه بإصابتهم ممن أجروا الفحص، وأضاف "هناك إصابات بين الأهالي لكنهم لا يتوجهون إلى المراكز الصحية لإجراء الفحوصات مما يزيد الوضع تعقيدًا".

وتابع علي عبد العزيز حديثه بالقول: "موجة فيروس كورونا الجديدة هي أكثر قوة من سابقتها، فإنّها تصيب الشباب بنسبة كبيرة لقلّة الالتزام بالحظر المفروض على المدينة".

كما أوضح "لدينا نقص كبير بأسطوانات الأوكسجين، لا يتوفر لدينا الكثير من الأوكسجين، المعامل لا تسدّ كافة احتياجات المنطقة، لأنّ المريض الواحد يحتاج إلى أكثر من 5 أسطوانات".

وناشد علي عبد العزيز أهالي الرقة بالالتزام بقرار الحظر الكلّي الذي مددته الإدارة الذاتية لـ10أيام أخرى، وأضاف "على أهالينا في الرقة البقاء في البيوت تجنبًا لنقل الإصابة خارج المنزل أو جلبها للمنزل".

واختتم علي عبد العزيز حديثه بالقول: "لا يمكننا الاستهانة بهذا المرض فهو ينتقل بشكلٍ سريع بين الأهالي. وإن لم نلتزم بقرار الحظر الكلّي والإجراءات الاحترازية من كمامات ومعقمات ستتفاقم الأمور أكثر مما هي عليه".

والجدير بالذكر أنّ الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد فرضت الحظر الكلّي على كافة مناطق شمال وشرق سوريا لمدة 10أيام، بدءًا من 13 نيسان.

(س ر)

ANHA