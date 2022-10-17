وحضر الافتتاح هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا ولجنة الصحة في مجلس الرقة ومدير مركز منظمة التنمية المستدامة الطبية وتجمع نساء زنوبيا وعدد من الإدارات التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

بدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، وقصت والدة الشهيد محمد علي، عائشة العلي، شريط الافتتاح، ثم ألقى الرئيس المشترك لأكاديمية الصحة الدكتور أنس السليمان كلمة رحب فيها بالحضور وقال: مع التقدم والتطور الصحي الذي يشهده العالم نتيجة انتشار الأوبئة وتزايدها السريع في الفترة الماضية وبعد تحرير منطقتنا من التنظيمات الإرهابية، كان من الضروري إنشاء أكاديمية لتشكيل نظام صحي قادر على التصدي للأمراض وإقامة مجتمعات صحية قادرة على التصدي للأوبئة والعمل سوياً لتعزيز الصحة والتثقيف الصحي.

وأكد الدكتور أنس السليمان أن: كل ما يخص صحة الإنسان هو واجب علينا من أجل النهوض بالمجتمع والارتقاء بالخدمات الصحية والتثقيف الصحي والنفسي والجسدي ورصد الأوبئة وكل ما يخص صحة الإنسان وإقامة الدورات التدريبية بالشكل المطلوب.

وأضاف الدكتور السليمان: إن ما تقدمه الأكاديمية من برامج تدريبية لتثقيف العاملين في مجال الصحة والمجتمع المدني لإكمال واجباتهم على أكمل وجه بالإضافة إلى تعزيز التوعية الصحية للأجيال القادمة وذلك بما يتوافق مع قدرة الأكاديمية ونتمنى أن تكون الأكاديمية مركزاً رائداً في القطاع الصحي.

وبعدها قام كل من الأطباء علي بشر وحميدوش شاهين وأنس السليمان بتوزيع الشهادات على خريجي دورة الإسعافات الأولية والتي كانت قد أجرتها لجنة الصحة في مركز التنمية الصحية.

(م خ/سـ)

ANHA