لجنة الصحة ستفتتح أول معمل للأوكسجين في مدينة الرقة

بدأت لجنة الصحة التابعة لمجلس الرقة المدني، بالتنسيق مع هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، في الـ 14 من شباط العام الجاري، بالعمل على معمل للأوكسجين الطبي، عبر لجنة مؤلفة من مجموعة من الأطباء والمهندسين والفنيين.

دخل اليوم المعمل مراحله الأخيرة، ومن المقرر أن يتم افتتاحه في الأيام القليلة القادمة، وفقاً للجنة الصحة، دون أن يتم الإفصاح عن موعد افتتاحه بالتحديد.

وحسب اللجنة، فإن طاقة المعمل الإنتاجية من الأوكسجين الطبي ستصل لـ80 متر مكعب في الساعة، عبر خطّين إنتاج كل خط ينتج 40 متر مكعب.

عبر المعمل تسعى اللجنة لتقديم الأوكسجين بشكل مجاني للقطاع العام، وبسعر رمزي للقطاع الخاص، ولمن هم بحاجة إليه من أهالي المنطقة والوصول بها إلى حد الاكتفاء الذاتي، على أن يوزع الفائض على ما تبقى من مناطق شمال وشرق سوريا، وفقاً لما أفادت به اللجنة.

وعن آلية عملها، قال نائب الرئاسة المشتركة للجنة الصحة في الرقة، علي عبد العزيز: "مع الانتهاء من تشييد المعمل وتزويده بالمعدات والتي شارفت أعمالها على الانتهاء، سيتم تعيين كادر مختص، والبدء في اختبار المعمل وإنتاجه عبر خط إنتاج واحد قبل الانتقال إلى خط الإنتاج الثاني".

ويُعدّ المعمل في الرقة، الثالث من نوعه على مستوى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بعد معملي الأوكسجين في دير الزور (منطقة سبع كيلو)، وإقليم الجزيرة.

(خ)

ANHA