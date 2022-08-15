لجنة الصحة في ناحية ديرك تخرج طلاب ثالث دورة للتمريض

وحضر حفل تخريج الدورة الكادر الطبي في مشفى ديرك وأعضاء لجنة الصحة في مجلس ناحية ديرك.

تلقى المتدربون والمتدربات في الدورة التمريضية التي استغرقت 45 يوماً محاضرات نظرية وعملية حول ضماد الجروح وإيقاف النزيف وكيفية التدخل في حالات الاختناق وقياس الضغط وتعليق السيرومات وحقن الإبر وغيرها من الدروس.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم وزعت شهادات التخرج على المتخرجين.

وعن أهمية افتتاح دورات التمريض، تحدث المدرّب المشرف على الدورة في هيئة الصحة بإقليم الجزيرة، جكرخوين تقرق، وقال:" عملنا على تكثيف الدورات الإسعافية مع إعلان حالة الطوارئ في شمال وشرق سوريا للتأهب لأي حالة حرب على المنطقة".

أضاف تقرق "إن لجنة الصحة في ناحية ديرك ومدير مشفى الوطني الدكتور قاسم خلف أشرفوا على الدورة، وتلقى المتدربون خلالها دروس نظرية وعملية عن كيفية التعامل مع حالات الحروق والاختناق ".

أشار تقرق إلى أن دورات التمريض سابقاً كانت تستمر 90 يوماً لكن مع إعلان حالة الطوارئ تم تكثيف عدد الساعات لتنتهي خلال 45 يوماً نظراً للظروف التي تعيشها المنطقة من تهديدات وهجمات من قبل دولة الاحتلال التركي.

هذا وافتتحت لجنة الصحة في ناحية ديرك ثلاث دورات تدريبية حتى الآن شملت ما يقارب 100 مواطن، ومن المقرر افتتاح دورة تمريضية أخرى من قبل لجنة الصحة بتاريخ 20 آب في مشفى الشعب بديرك.

(ع ع/آ)

ANHA