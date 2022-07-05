لجنة الصحة في ناحية ديرك تخرّج 35 ممرضاً وممرضة وتكرّم ثلاثة أطباء

حضر حفل التخريج الكادر الطبي في مشفى ديرك الوطني وأعضاء لجنة الصحة في مجلس ناحية ديرك، ومديرية الصحة في ديرك.

تلقى المتدربون والمتدربات في الدورة التمريضية التي استغرقت 50 يوماً في المشفى الوطني محاضرات نظرية وعملية حول قياس الضغط وتعليق السيرومات وحقن الإبر والتثقيف الطبي والعديد من الإسعافات الأولية.

بعد الوقوف دقيقة صمت إكراماً وإجلالاً لأرواح الشهداء، رحب المشرف على الدورة وعضو هيئة الصحة بإقليم الجزيرة الدكتور جكرخوين تقرق، بالضيوف والمتدربات والمتدربين وأثنى على جهودهم التي بذلوها في الدورة.

بدوره هنأ مدير مشفى ديرك الوطني، الدكتور قاسم خلف، اختتام الدورة، متمنياً للمتخرجين القيام بالواجب الملقى على عاتقهم لخدمة أبناء المنطقة.

لتقوم بعدها لجنة الصحة في مجلس ناحية ديرك بتكريم الرئيس المشترك لمديرية الصحة في ديرك الدكتور محمد عدنان، ومدير مشفى ديرك الوطني الدكتور قاسم خلف والمشرف على الدورة الدكتور جكرخوين تقرق، وتوزيع شهادات التخرج على المتدربين الـ 35.

على هامش الفعالية قال الدكتور جكرخوين تقرق: "في هذه الدورة تلقى المتدربون دروساً عملية ونظرية تحت إشراف عدة كوادر طبية في المنطقة، على مدار 50 يوماً؛ استمرت المحاضرات العملية لعشرين يوماً فيما المحاضرات النظرية استمرت لشهر، حيث أعطت نتائج ملموسة وتجاوب المتدربون مع الأطباء والمشرفين".

الجدير بالذكر أن لجنة الصحة في مجلس ناحية ديرك مستمرة في تنظيم هكذا دورات

(ع-ع/س ر)

ANHA