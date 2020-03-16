لجنة الصحة في منبج تطلق حملة لتعقيم مراكز المؤسسات

وبدأت لجنة الصحة في منبج وريفها اليوم بحملة لتعقيم مباني المؤسسات واللجان والأكاديميات والمشافي التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها, بالإضافة إلى رش الحدائق العامة وذلك بالتنسيق مع بلدية الشعب في المدينة.

وتستمر الحملة لمدة ثلاثة أيام متتالية، يتم خلالها تعقيم كافة المؤسسات في منبج.

هذه الحملة هي جزء من التدابير الوقائية التي تتخذها الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا تجنبا لوصول فيروس كورونا إلى المنطقة.

وفي هذا السياق، أُغلقت المعابر الحدودية، وجرى تعليق الدوام في المدارس والجامعات وكذلك المؤسسات في المنطقة.

يأتي هذا في وقت لم يتم فيه تسجيل أي حالة اشتباه أو إصابة بفيروس كورونا المستجد الذي انتشر على نحو واسع عالميا وحصد أرواح آلاف الأشخاص وأصاب عشرات الآلاف.

(س ع/ج)

ANHA