لجنة الصحة في منبج تدعو الأهالي إلى تلقي لقاح كورونا

شهدت مناطق شمال وشرق سوريا تزايدًا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما أعاد إلى الواجهة من جديد ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية على الصعيد الشخصي والعام، بالإضافة إلى دعوات مسؤولين في الإدارة لتلقّي اللقاح الخاص بالفيروس.

وقد فُرض حظر كلّي في بعض مناطق شمال وشرق سوريا؛ تفاديًا لازدياد الإصابة بالفيروس.

وبحسب آخر إحصائية نشرتها هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، فإنّ حالات الإصابة بلغت 25749 حالة، منها 873 حالة وفاة، و2093 حالة شفاء.

يقول الإداري في لجنة الصحة في منبج وريفها، محمد الأحمد، إن "الموجة الجديدة قوية؛ في الأعراض والنتائج والانتشار، حيث تتمثل بارتفاع في درجة حرارة الجسم، والتهاب الحلق والبلعوم، وصداع متوسط وشديد، بالإضافة إلى سيلان الأنف والسعال الجاف".

وأكد محمد الأحمد على ضرورة أن يتلقى كل المواطنين لقاح كورونا، لأن "اللقاح في هذه المرحلة أمر شديد الأهمية".

وأشار الأحمد إلى أن التحدي الحقيقي في هذه المرحلة هو مدى التزام المواطنين والإدارات والفعاليات في شمال وشرق سوريا عامةً بالتعليمات والتدابير الوقائية، والمتمثلة في ارتداء الكمامة والتعقيم المستمر والنظافة الشخصية.

وتابع: "تتميز هذه الموجة بإصابة الفئة الشابة والأطفال، لذلك يجب التعامل مع المرض بشكل جدّي، وأخذ اللقاح بأسرع وقت ممكن".

وبدورها، أمّنت لجنة الصحة في منبج وريفها اللقاح في مركز خاص، يعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع المواطنين الراغبين في أخذ اللقاح.

وبحسب اللجنة، فإن 350 شخصًا تلقّوا اللقاح في منبج، وكانت الأولوية في البداية للكادر الطبي، بينما يعطى الآن لكبار السن، ومن يرغب من الأهالي، وذلك بعد أخذ بطاقة من اللجنة.

(ج)

ANHA