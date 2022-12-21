لجنة الصحة في مجلس دير الزور المدني تعقد اجتماعها السنوي

وحضر الاجتماع إدارات المراكز الصحية والمشافي التابعة للجنة الصحة بدير الزور وممثلو مؤسسات المجتمع المدني ومستشار هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا فراس كوباني.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم عرض سنفزيون لأهم الأعمال التي أنجزتها لجنة الصحة خلال هذا العام. بالإضافة إلى قراءة التقرير السياسي من قبل مستشار هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، فراس كوباني وتطرق التقرير إلى مجمل التطورات السياسية في العالم وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية والانتفاضات والاحتجاجات في إيران والتي أثرت بشكل مباشر على المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا خطت خطوات مهمة سواء من الناحية العسكرية أو السياسية أو الخدمية وخاصة في مجال الصحة".

وفي نهاية الاجتماع تم فتح باب النقاش أمام المشاركين للحديث عن مجمل أعمال لجنة الصحة في مختلف أرياف دير الزور.

وانتهى الاجتماع بجملة من المخرجات، منها:

* تجهيز سيارات إسعاف لكافة المراكز والمشافي الصحية في دير الزور.

* تأمين خط خدمي كهربائي لكافة المراكز والمشافي التابعة للجنة الصحة في دير الزور.

* تزويد المراكز بأسطوانات أوكسجين كافية خصوصاً في الفترة الراهنة.

* استكمال مشروع مشفى الكسرة الكبير.

(ع ع/ف )

ANHA