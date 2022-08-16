لجنة الصحة في مجلس الرقة المدني تعمل على تأهيل قسم الأطفال في المشفى الوطني

تسعى لجنة الصحة في مجلس الرقة المدني جاهدة لتطوير الواقع الصحي في مدينة الرقة وريفها، وفي الوقت الحالي تعمل على إعادة تأهيل قسم الأطفال ضمن المشفى الوطني العام لتخفيف العبء عن الأهالي.

يعتبر المشفى الوطني في الرقة من أهم مشافي المدينة، ويضم العديد من الأقسام؛ مثل الداخلية، والحروق، وقسم الطوارئ، والإسعاف، وقسم الكلية، بالإضافة إلى تقديم اللقاحات المجانية لمرضى اللاشمانيا، وشلل الأطفال، والتهاب الكبد الوبائي.

وقد باشرت لجنة الصحة بإعادة تأهيل قسم الأطفال في منتصف الشهر المنصرم، وقد شملت عملية التأهيل إزالة الألغام والركام، ويتم العمل على إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي والكهرباء.

بهذا الصدد أجرت وكالتنا لقاءً مع مسؤول القسم الهندسي في لجنة الصحة، المهندس عامر العبيد، الذي قال "باشرنا بالعمل على إعادة تأهيل قسم الأطفال الذي تبلغ كلفته التقديرية 232 ألف دولار".

وأوضح عامر العبيد أن "قسم الأطفال سيستوعب 80 سريراً و40 حاضنة للأطفال حديثي الولادة و12 غواصة، وغرفة عمليات مجهزة بكافة الاحتياجات، وغرفة عناية مشددة تستوعب 8 أسّرة للأطفال".

وأكد العبيد في ختام حديثه أن هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تقدم الدعم لتأهيل قسم الأطفال في مدينة الرقة، وأوضح العبيد أن هناك وعود من قبل عدة منظمات دولية تعمل في القطاع الصحي بدعم قسم الأطفال بُعيد الانتهاء من إعادة تأهيله.

الجدير بالذكر أن مشفى الرقة الوطني كان قد تعرض للدمار بشكل شبه كامل نتيجة الحرب التي دارت في المدينة أثناء تحريرها من مرتزقة داعش.

(م خ/خ)

ANHA