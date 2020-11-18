لجنة الصحة في هجين تستأنف حملة لقاحات ضد داء الليشمانيا

وبدعم من لجنة الصحة في مجلس دير الزور المدني، استؤنفت الحملة ابتداء من المدارس لعلاج الأطفال المصابين.

وتتوزع الإصابات بداء الليشمانيا في الريف الشرقي على الشكل التالي :

هجين 1600مصاب، أبو الحسن 200 مصاب، والشعفة 400 مصاب، البو بدران 200 مصاب، والسوسة 250 وفي الباغوز 350 إصابة .

ولايزال الإحصاء في باقي مناطق الريف الشرقي لدير الزور مستمراً حسب الرئيسة المشتركة للجنة الصحة بهجين مريم العوض.

وأوضحت مريم العوض أيضاً أن الحملة انطلقت منذ منتصف شهر تشرين الأول الماضي، إلا أن ضعف الإمكانات وقلة الدعم حالتا دون استكمالها بالشكل المطلوب، ولكن الحملة استؤنفت بعد الدعم الذي قدمته لجنة الصحة بمجلس دير الزور المدني.

كما وتم التنسيق مع المجمع التربوي بهجين لمتابعة الحالات المصابة، والإبلاغ عن أية حالات جديدة، بالإضافة للتنسيق مع دور الشعب والمجالس المحلية في ريف دير الزور الشرقي.

(خ ع/ م )

ANHA