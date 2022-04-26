لجنة الصحة في ديرك تخرج دورة تمريض ضمت 22 متدرباً

وحضر حفل تخريج الدورة أعضاء الأقسام في المشفى الوطني ولجنة الصحة في مجلس ناحية ديرك وعدد من الأقسام الطبية.

وتلقى المتدربون والمتدربات في الدورة التمريضية التي استغرقت 50 يوماً في المشفى الوطني محاضرات نظرية وعملية حول قياس الضغط وتعليق السيرومات وحقن الإبر وغيرها من الدروس.

وباركت عضوة لجنة الصحة في مجلس ناحية ديرك عيشة عبيد ومدير المشفى الوطني في ديرك الدكتور قاسم خلف على المتدربين اختتام الدورة، آملين لهم النجاح والتوفيق وتقديمهم الفائدة لمجتمعهم بما تعلموه من هذه المهنة، وبعدها تم توزيع شهادات التخرج على المتخرجين، من قبل عضوة لجنة الصحة عيشة عبيد.

وقال المدرب المشرف على الدورة في هيئة الصحة بإقليم الجزيرة جكرخوين تقرق عن الدورة وكيفية إعطائها وأهميتها: "إن هذه الدورة تخرجت تحت إشراف عدة كوادر طبية في المنطقة واستمرت 50 يوماً وتم إعطاء محاضرات عملية استمرت لعشرين يوماً ومحاضرات نظرية استمرت لشهر والتي أعطت نتائج ملموسة خلال فترة التدريب".

وتابع تقرق: "إن المتدربين والمتدربات خضعوا للتدريب العملي في قسم الإسعافات وقسم الداخلية وقسم الأطفال في المشفى، نظراً لحاجة النقاط الطبية والمشافي الوطنية وخاصة في ظل الأوضاع التي تعيشها المنطقة من حروب وقلة الكوادر الطبية في المنطقة".

والجدير بالذكر أنه سيتم فتح باب التسجيل لدورة تمريضية أخرى من قبل لجنة الصحة في مجلس الناحية بتاريخ 28 نيسان/أبريل حتى 20أيار/مايو في المشفى الوطني للشعب بديرك.

(س م/ل)

ANHA