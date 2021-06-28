لجنة الصحة في الطبقة تقضي على 90% من عدوى حبة اللشمانيا

انتشر في الآونة الأخيرة في مدينة الطبقة وريفها مرض "اللشمانيا" أو كما يُطلق عليه السكان المحليون "حبة حلب" وذلك بسبب انتشار القمامة ومشاكل الصرف الصحي حيث ظهر هذا المرض في المدينة والريف.

مرض اللشمانيا هو مرض طفيلي المنشأ ينتقل عن طريق قرصة ذبابة الرمل وهي حشرة صغيرة جداً لا يتجاوز حجمها ثلث حجم البعوضة العادية لونها أصفر وتتنقل قفزاً ويزداد نشاطها ليلاً ولا تصدر صوتاً لذا فقد تلسع الشخص دون أن يشعر بها.

وتنقل ذبابة اللشمانيا المرض عن طريق دم المصاب ثم تنقله إلى دم الشخص التالي فينتقل له وينتشر المرض بكثرة في المناطق الزراعية والأرياف.

بدأ ظهور حالات اللشمانيا في بداية عام 2018 وكانت تزداد بشكل كبير حيث سجلت لجنة الصحة ما يقارب 6000 حالة مصابة بحبة اللشمانيا في مدينة الطبقة وريفها في مطلع عام2020

لجنة الصحة التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة لم تقف مكتوفة الأيدي، فبدأت بالعمل من أجل الحد من انتشارها فتم تأمين اللقاحات في المراكز الصحية في الطبقة والمنصورة وعيادات جوالة في الأرياف لمعالجة حبة اللشمانيا والسيطرة على هذا الوباء.

وبالتنسيق مع بلديات الشعب في الطبقة وريفها تم تسيير حملات رش المبيدات الحشرية الخاصة بهذه الذبابة في منازل الأهالي والأماكن العامة، كما عملت البلدية على إزالة المكبّات العشوائية التي كانت تساعد على انتشار هذه الذبابة التي كادت أن تسبب كارثة لأهالي المنطقة.

وفي هذا السياق التقت وكالتنا مع الممرضة فريال الأحمد إحدى المشرفات على حملة لقاح مرض اللشمانيا، وقالت: " في الآونة الأخيرة انتشر المرض بشكل واضح، لذلك افتتحنا العديد من المراكز الصحية في المدينة وريفها، لاستقبال المرضى".

وأضافت فريال الأحمد: "كان هناك برنامج علاجي وهو أربعة أيام في الأسبوع يتم أخذ اللقاحات للمريض الواحد يومان في الأسبوع تتراوح ما بين 10 أسابيع إلى 16 أسبوعاً حسب الحالة المصابة".

وأفادت لنا فريال الأحمد: "بجهود الكوادر الطبية والتزام الأهالي بالوقاية اللازمة ومتابعة علاجهم تم القضاء على حبة اللشمانيا في الطبقة وريفها بنسبة 90% حيث تم توقيف العيادة المتنقلة في الأرياف وتثبيت المراكز الصحية فقط".

وتابعت فريال الأحمد:" كنا نستقبل في اليوم الواحد من400إلى 500 مصاب باللشمانيا ولكن بعد إعطاء اللقاحات يتم استقبال من 10 إلى 15 مصاباً فقط".

(س كل)

ANHA