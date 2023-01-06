لجنة الصحة في الطبقة تبدأ بإنشاء أول مشفى للتوليد في المدينة

في خطوة لتحسين الواقع الصحي في المنطقة؛ ونتيجة الضغط على أقسام النسائية وحواضن الأطفال في المشفى الوطني في الطبقة، باشرت لجنة الصحة في الطبقة ضمن مشاريعها لعام2023، بمشروع إنشاء مشفى التوليد الأول في المدينة وريفها.

ويقع موقع البناء في الجانب الشرقي من المشفى الوطني بالقرب من الحي الثالث في مدينة الطبقة بمساحة تقدر بـ 1100 م2.

ستكون أعمال البناء على مرحلتين، الأولى ستكون على مدى 6 أشهر؛ لمراعاة الظروف المناخية أثناء عملية البناء، والثانية ستكون لمدة 3 أشهر هي مرحلة الإكساء وتوريد الأجهزة.

بحسب المخطط، سيتكون المشفى من طابقين وقبو، بطاقة استيعابية تتسع لـ 50 سريراً و20 حاضنة للأطفال، وغرفتي عمليات وغرفة إنعاش وصيدلية.

سيقدم المشفى للأهالي خدماتها مجاناً؛ لتخفيف العبء عليهم نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة، بحسب الرئيسة المشتركة للجنة الصحة في الطبقة، نورس إبراهيم.

ومن المقرر أن يجهز المشفى ويبدأ باستقبال المرضى بداية شهر تشرين الأول المقبل.

(ع ص/خ)

ANHA