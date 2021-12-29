لجنة الصحة في الطبقة تعقد اجتماعها السنوي

بحضور عدد من الأطباء والكادر الطبي وإداريي الأقسام في المراكز الصحية والمشفى الوطني، عقدت لجنة الصحة بالطبقة اجتماعها السنوي في قاعة الاجتماعات ضمن المشفى الوطني في مدينة الطبقة.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة ألقاها مستشار هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، فراس إبراهيم حيث بارك انعقاد الاجتماع على كافة الكوادر الطبية وشكر مجهودهم الذي بذلوه في سبيل التصدي لوباء كورونا وقال: "كان هناك العديد من الإنجازات حققتها الإدارة الذاتية في عام 2021 على جميع المستويات، وكان الفضل فيها لجميع العاملين وعلى وجه الخصوص الكادر الصحي الذي لم يدخر جهداً في محاربته لجائحة كورونا بعد تفانيه في عمله من خلال تطوير الخدمات الصحية ونشره الوعي الصحي بين المدنيين".

وانتقل فراس إبراهيم إلى الحديث عن الوضع السياسي خلال عام 2021 وأوضح أن التحديات التي واجهت الإدارة الذاتية كانت كبيرة خصوصاً مع استمرار الاحتلال التركي بإطلاق تهديداته وانتهاكاته على مناطق شمال وشرق سوريا، في محاولة منه للتخلص من أزمته الاقتصادية عن طريق بث الفوضى والفتن في الدول المجاورة".

وأكد الإبراهيم "إننا جاهزون من كافة النواحي ولدينا القوة الكافية لصد أي هجوم على أراضينا وقادرون على إدارة مناطقنا دون الحاجة لأي تدخلات خارجية وذلك بفضل تعايشنا المشترك وتطبيقنا لمبادئ الأمة الديمقراطية".

ومن ثم تمت قراءة التقرير السنوي للجنة الصحة من قبل إداري المشفى الوطني بالطبقة، علاء عثمان، تلاه عرض سنفزيوني للاطلاع على أعمال لجنة الصحة المنجزة في مدينة الطبقة وريفها خلال العام الحالي.

وفي الختام، جرى النقاش حول مخطط عمل السنة القادمة والذي ضم عدداً من الخطط وهي تخصيص مشفى للتوليد وإعادة بناء مستوصف الحي الأول بالطبقة ومستوصف لقرية جعبر بالإضافة لتأمين جهاز طبقي محوري وجهاز ماموغراف لصالح المشفى الوطني بالطبقة.

(ع ص)

ANHA