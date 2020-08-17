لجنة الصحة في الشدادي تشتكي من استهتار الأهالي ونقص الكمامات

رغم فرض حظر التجوال من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على كافة المدن، إلا أن هناك استهتاراً من قبل الأهالي الذين لا يلتزمون بالإجراءات التي اتخذتها خلية الأزمة.

وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا بحسب هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا إلى 205 حالات، شفيت منها إلى الآن 26 حالة، فيما توفيت 14 حالة أخرى.

ومن المدن التي يسود فيها الاستهتار ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة، فعلى الرغم من الالتزام عدة أيام بالإجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من الفيروس إلا أنه وأسوة بباقي المدن ساد فيها عدم التقيد من جديد.

وتشتكي لجنة الصحة في ناحية الشدادي وريفها من عدم وعي الأهالي خطورة تفشي وباء كورونا واستهتارهم مما سيؤدي إلى انتشاره وعدم القدرة على السيطرة عليه.

الأهالي لم يتخذوا أي إجراء وقائي ولم يلتزموا بفترة الحظر المفروضة من قبل خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا، حسب إداري لجنة الصحة في مجلس الناحية، صالح العلي.

العلي، أوضح أنه في حال انتشار الجائحة في مناطق جنوبي الحسكة ستكون هناك "كارثة إنسانية" كبيرة، حيث أن الأهالي ما زالوا يتعاملون مع وجوده على أنه رشح عادي ولا يؤثر بشكلٍ جدي أو يؤدي إلى فقدان الحياة.

وأضاف العلي "أن عدم تسجيل أي إصابة في مناطق الريف الجنوبي للحسكة هو ما زاد من اللامبالاة لدى الأهالي".

ووصف العلي، القرار الصادر عن هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا القاضي بمخالفة كل من لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة بـ "الإيجابي".

وبيّن العلي، أن افتقار الصيدليات العامة في ناحية الشدادي للكمامات وبيعها بأسعار متفاوتة يتيح سهولة انتشار الفيروس في حال وصوله.

وناشد العلي في ختام حديثه الجهات المعنية وهيئة الصحة لتوفير الكمامات والقفازات والمطهرات الكحولية وإيصالها إلى الصيدليات في الناحية والمركز الصحي بأسرع وقت تفادياً لوقوع كارثة صحية.

(هـ ن)

ANHA