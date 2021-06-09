لجنة الصحة في الرقة تستمر بتطعيم المسنين والكادر الصحي بلقاح كورونا

واستلمت لجنة الصحة بمجلس الرقة المدني 5200 جرعة لقاح استرازينكا لتباشر بعمليات التطعيم في مركز سيف الدولة الصحي وسط مدينة الرقة.

وتبدأ عملية التطعيم من الساعة الـ11 ظهرًا حتى الساعة 1 ظهرًا بشكل يومي عدا يومي الجمعة والسبت.

ويجهز المركز وثيقة لكل شخص يتم تطعيمه باللقاح الذي يكون على مرحلتين، الأولى حين اللقاح، أما الثانية فتكون بعد 56 يومًا منه.

وفي هذا الصدد تحدث لوكالتنا الإداري في لجنة الصحة بمجلس الرقة المدني، علي عبد العزيز، الذي قال: "قمنا بتقسيم الدواء على شكل دفعتين كل دفعة 2600".

وأوضح علي عبد العزيز أن لجنة الصحة ستضمن حصول الذين تم تطعيمهم على الجرعة الثانية، وكل شخص لديه وثيقة اللقاح الأول سيأتي بعد 56 يومًا لتلقي الجرعة الثانية".

وأكد علي عبد العزيز عدم ملاحظة أي أعراض جانبية على الذين تم تطعيمهم، وأضاف "الدواء آمن ونحن الآن نقوم بتخزينه بشكل ممتاز".

واختتم علي عبد العزيز حديثه بالقول: "الإقبال جيد جيدًا على المركز لتلقي اللقاح ونحن مستمرون بالتطعيم حتى ينفذ اللقاح لدينا".

وكان الرئيس المشترك لهيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، جوان مصطفى، قد أكد لوكالتنا في الـ 29 من شهر أيار المنصرم، وصول 17500 لقاح، أرسلته منظمة الصحة العالمية إلى مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدًا أنهم تلقوا الوعود من المنظمة العالمية بتلقي دفعة أخرى أواخر شهر حزيران الجاري.

(خ ج/س ر)

ANHA