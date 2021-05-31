لجنة الصحة في الرقة تعمل على إعادة تأهيل مبنى العيادات الشاملة

تستمر لجنة الصحة التابعة لمجلس الرقة المدني بإعادة تأهيل مبنى العيادات الشاملة ليكون مركزًا للحجر الصحي في المدينة.

وتعرض مبنى العيادات الشاملة للدمار إبان سيطرة مرتزقة داعش على مدينة الرقة الذي كان يقدم الخدمات الصحية بالمجان لأهالي الرقة.

وتأسست العيادات الشاملة بتاريخ 2008 واستغرقت مدة 6 أعوام لبنائها، وتبلغ المساحة الطابقية للمركز نحو 1040 م2، والمساحة الإجمالية للبناء 5200م2، وفتحت أبوابها عام 2008 وكانت تقدم كافة الخدمات المجانية لأهالي الرقة، وتضم العديد من الأقسام أهمها الداخلية والنسائية والأطفال والقلبية.

المشرف على مشروع إعادة التأهيل عبد الرحمن محمد قال إنهم أطلقوا هذا المشروع الذي سيستمر مدة 90 يومًا، بهدف إنشاء مركز للحجر الصحي في مدينة الرقة.

وأضاف محمد "عند الانتهاء من المشروع سيعمل المركز على استقبال الإصابات بالإضافة إلى إجراء مسحات للمشتبه بإصابتهم بكورونا وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المصابون بالفيروس".

كما أكد أنهم مستمرون في أعمالهم، لتسخير كافة الطاقات من أجل تحسين الواقع الصحي في مدينه الرقة وريفها.

(خ ج/ك)

ANHA