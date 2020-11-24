لجنة الصحة في الحسكة تدعو أهالي للالتزام بالحظر

توفي الآلاف جراء إصابتهم بفيروس كورنا حول العالم، ومن ضمنه مناطق شمال وشرق سوريا، حيث انتشر الفيروس بشكلٍ كبير، على الرغم من الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الإدارة الذاتية على مناطقها.

ووصل عدد المصابين بالفيروس حسب آخر إحصائية نشرتها هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا، 6691 حالة بينها 183 حالة وفاة و980 حالة شفيت من الفيروس.

ولسد الطريق أمام هذا العدد الهائل من المصابين، وفي خطوة احترازية لمنع انتشاره أكثر، أعلنت الإدارة الذاتية فرض حظر كامل على مناطق الحسكة، قامشلو، الرقة والطبقة، ويبدأ من الـ 26 من تشرين الثاني لمدة عشرة أيام، حيث أعلنت قبلها الحظر التام على مدينة ديرك لمدة 14 يوماً.

وخلال هذه المدة سيتم إغلاق المدارس، الجامعات، رياض الأطفال وكافة المحال التجارية، بالإضافة إلى إيقاف حركة الباصات والبولمانات المغادرة والقادمة من وإلى المنطقة.

كما سيتم إغلاق كافة المؤسسات والدوائر الرسمية لتعقيم كافة الأبنية الحكومية والمدارس في مناطق الإدارة الذاتية بسبب الانتشار الكبير للفيروس.

وحول الإجراءات الاحترازية والوقائية التي ستتخذها لجنة الصحة في الحسكة، قالت الإدارية في لجنة الصحة بمقاطعة الحسكة، فاطمة مراد، "ستعمل لجنة الصحة في الحسكة خلال فترة الحظر الكامل على تعقيم كافة المؤسسات والدوائر الحكومية والمدارس، بالإضافة إلى تنظيف وتعقيم كافة الشوارع في المدينة".

وبيّنت فاطمة مراد أن أعداد الكوادر الطبية في المستشفيات والمستوصفات ستبقى على حالها، لأنه تم استثناؤهم من قرار الحظر، وتابعت "لضمان تقديم الرعاية لكافة المواطنين، سيتم تقييد الأطباء والممرضين بوضع الكمامات والقفازات أكثر، بالإضافة إلى برنامج مناوبة خاصة للصيدليات الموجودة في المدينة".

ونوهت فاطمة مراد إلى أن هناك نقاطًا طبية أمام مداخل المستشفيات والمستوصفات من أجل فحص المرضى والأهالي عند الدخول، كما سيتم منع الزيارات بكثرة للمرضى في أيام الحظر الكامل.

وأوضحت فاطمة مراد أنه تم التنسيق مع قوى الأمن الداخلي في الحسكة لتشديد الإجراءات ومنع التجمعات والزيارات في أيام الحظر، وفرض عقوبات على الذين لا يلتزمون بالقرار.

وطالبت الإدارية في لجنة الصحة بمقاطعة الحسكة الأهالي بالتقيّد بقرار الحظر الشامل من أجل سلامتهم، ووضع الكمامات والقفازات في حال الاضطرار للخروج، بسبب الزيادة الكبيرة لأعداد الإصابات بفيروس كورونا.

(هـ ن)

ANHA