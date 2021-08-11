لجنة الصحة بالطبقة تباشر بتطعيم الجرعة المكملة للقاح كوفيد 19

وبعد مرور شهرين على تطعيم الجرعة الأولى من لقاح (استرازينيكا) ، استكملت لجنة الصحة في الطبقة الجرعة الثانية، والتي استهدفت في المرتبة الاولى الكادر الطبي وكبار السن.

وقال مدير المشفى الوطني علاء عثمان "استلمت اللجنة 1000 جرعة، يجري تطعيمها في مركز مخصص داخل المشفى الوطني بالطبقة".

و الجرعة الثانية هي الأخيرة من اللقاح، ثم يعطى الشخص المتلقح وثيقة معترف بها دولياً، تثبت تلقيه للقاح واستكماله، في حال سفره لخارج البلاد.

يذكر أن مدينة الطبقة لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في آخر إحصائيات هيئة الصحة في الإدارة الذاتية، والتي أصدرت بتاريخ الـ 9 من هذا الشهر.

(ع ص/م)

ANHA