لجنة الشبيبة في مجلس عوائل شهداء تتعهد بالوقوف سداً منيعاً في وجه الاحتلال التركي

في استمرار للفعاليات المنددة بالتهديدات والهجمات المستمرة لدولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وباشور (جنوب كردستان)، التي تنظمها لجنة الشبيبة في مجالس عوائل الشهداء بإقليم الجزيرة، أدلت اليوم الثلاثاء، لجنة الشبيبة في مجلس عوائل شهداء بناحية الشدادي، ببيان قرئ في مركز المجلس في الناحية من قبل عضو اللجنة أمجد الأسعد.

حمل العشرات من المشاركين في إلقاء البيان، صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، وأعلام القوات، وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

تطرق البيان في مستهله إلى أهمية الشبيبة في الثورات، وقال: "الشباب عماد الثورة وقواها المحركة نحو النصر بهذه الروح نسير خلف خطا شهدائنا، ونعاهد الشهداء والقائد عبد الله أوجلان أن نشكل بوحدتنا سداً منيعاً في وجه تدخلات الدولة التركية السافرة في جغرافية كردستان وعموم المنطقة".

وأضاف البيان منوهاً إلى أهداف دولة الاحتلال التركي "تحاول دائماً خلق المزيد من الفوضى وضرب الشعوب بعضها ببعض، ودعم الإرهاب وتوسيع رقعة احتلالها، وتصدير أزمتها الداخلية عبر عمليات غزو تستهدف مناطق روج آفا وجنوب كردستان".

أشار البيان إلى خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني للكرد، لما تقدمه من تسهيلات لجيش الاحتلال التركي في محاربة قوات الدفاع الشعبي ضمن مناطق الدفاع المشروع، وإلى ما يسعى إليه أفراد من عائلة البرزاني عبر شراكتهم مع دولة الاحتلال التركي.

وأعاد البيان تصعيد دولة الاحتلال التركي لتهديداتها وهجماتها على شمال وشرق سوريا، إلى فشلها في التقدم ضمن مناطق الدفاع الشعبي، مستبعداً انتصار الاحتلال على قوات الدفاع الشعبي رغم ما تمتلكه من أسلحة ومعدات عسكرية متطورة.

كما أكد الشبيبة على استمرارهم في دعم القوات العسكرية ووقوفهم صفاً واحداً في وجه مخططات دولة الاحتلال التركي.

ودعوا الشبيبة الثورية في العالم لمساندة ثورة شمال وشرق سوريا وقوات الدفاع الشعبي في وجه دولة الاحتلال التركي، والانتفاض في وجه الحزب الديمقراطي الكردستاني وخيانته للكرد.

وتعهد الشبيبة بالاستمرار في الصمود والمقاومة في وجه دولة الاحتلال التركي، مؤكدين أنهم يشكلون من تنظيمهم سداً منيعاً ضد أي اعتداء يطال المنطقة.

(ب د/أم)

ANHA