لجنة الشبيبة في مجلس عوائل الشهداء تطالب الشبيبة في العالم بدعم مقاومة شمال وشرق سوريا

نداء لجنة الشبيبة في مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة جاء عبر بيان قرئ في مركز مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة، من قبل عضوة المجلس إيمان إبراهيم، في تعليق على تصاعد التهديدات والهجمات على شمال وشرق سوريا، وعلى هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان).

قال البيان "الشباب عماد الثورة وقواها المحركة نحو النصر بهذه الروح نسير خلف خطا شهدائنا، ونعاهد الشهداء والقائد عبد الله أوجلان أن نشكل بوحدتنا سداً منيعاً في وجه تدخلات الدولة التركية السافرة في جغرافية كردستان وعموم المنطقة".

وأشار إلى هدف دولة الاحتلال التركي من تهديداتها وهجماتها بالقول "تحاول دائماً خلق المزيد من الفوضى وضرب الشعوب بعضها ببعض، ودعم الإرهاب وتوسيع رقعة احتلالها، وتصدير أزمتها الداخلية عبر عمليات غزو تستهدف مناطق روج آفا وجنوب كردستان".

لفت البيان إلى مصير باشور كردستان في ظل شراكة الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK للاحتلال التركي، وقال "تحول (في إشارة باشور) إلى ساحة للعمليات العسكرية التركية بدعم وغطاء من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي أصبح شريكاً لأردوغان في إراقة دماء شعبنا".

نوه البيان أنه رغم التكنولوجية العسكرية لدولة الاحتلال التركي واستخدامها للأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً وسخاء الحزب الديمقراطي الكردستاني الاستخباراتي واللوجستي، فشلت دولة الاحتلال التركي فشلاً ذريعاً أمام مقاومة قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) في مناطق الدفاع المشروع.

طالب أبناء الشهداء عبر البيان، الشعب في باشور (جنوب كردستان) وخاصة فئة الشباب أولاً بفضح سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني وخيانة عائلة البارزاني للكرد ورفض سياسة دولة الاحتلال التركي والوقوف في وجهها، مؤكدين أن المرحلة بحاجة إلى الفئة الشابة، ويتحتم على الجميع تحمل مسؤولياتهم وواجباتهم.

وناشد بيان أبناء الشهداء الشبيبة الثورية في العالم للوقوف إلى جانب شعوب شمال وشرق سوريا، والشعب في باشور كردستان، ومناصرتها ضد سياسات دولة الاحتلال التركي التوسعية في المنطقة، والممنهجة بحق شعوبها من كرد، وعرب، وسريان.

(كروب/أم)

ANHA