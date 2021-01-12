لجنة الشباب والرياضة تنظم نشاطات رياضية في عين عيسى

وجاءت هذه الفعالية استمرارًا للفعاليات التي تقوم بها لجنة الشباب والرياضة في مقاطعة كري سبي تنديدًا بالعدوان التركي على الأراضي السورية، وتأكيدًا منهم على التمسك بأرضهم.

وتضمنت الأنشطة الرياضية التي شارك فيها شبيبة من ناحية عين عيسى "الجري (ماراثون)، جري المتاهة، والقفز بالكيس"، وغيرها من الأنشطة، أقيمت في الشارع الرئيس وسط مركز الناحية.

وعقب انتهاء الفعاليات الرياضية، ألقى المتحدث باسم لجنة الشباب والرياضية مالك الحميري كلمة أكد فيها التمسك بأرضهم رغم الهجمات العدوانية التي يشنها عليهم المحتل التركي ومرتزقته، وندّد بالصمت الدولي حيال ما تتعرض له الناحية من هجمات تستهدف المدنيين الأبرياء.

هذا ومنذ إطلاق حركة الشبيبة الثورية في مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى لحملة "حتمًا سننتصر" في الـ 5 من شهر تشرين الأول من العام الماضي، أقامت عدة فعاليات رياضية في الناحية والمخيم، بالإضافة إلى تنظيمها لعدة مسيرات ومظاهرات منددة بالهجمات التركية على الأراضي السورية.

(ج)

ANHA