لجنة الشباب والرياضة تنهي دورات خبرة لـ 100شاب وشابة من الرقة

وخضع الأعضاء خلال فترة التدريب لمختلف الدروس النظرية والعملية في مجالي التمريض والإسعافات الأولية والإعلام وفنون التصوير، وذلك تحت إشراف لجنة الصحة في الرقة وعدد من ذوي الخبرات في مجال الإعلام.

وأقيمت مراسم الاحتفال التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت على مدرج الملعب البلدي وسط مدينة الرقة بحضور العشرات من الشبيبة، وأعضاء اللجان المدنية وأهالي الخريجين كما تخلل الحفل إلقاء عدة كلمات.

وباسم لجنة الصحة طالب جوان الذخيرة رئيس الشؤون الإدارية الخريجين بأن يلعبوا دورًا أكثر فعالية في بناء المجتمع وخدمة المواطنين، وتطبيق ما تعلموه على أرض الواقع.

كما أشار المشرف المسؤول عن الدورة محمد زهير في كلمة له أن هناك العديد من الدورات التدريبية التي سيتم افتتاحها لاحقًا للاستفادة من الطاقات الشبابية وتوظيفها في خدمة المجتمع.

وفي ختام الحفل قدمت لجنة الشباب والرياضة ولجنة الصحة شهادة الخبرة للأعضاء الخريجين، للبدء بعملهم خلال الفترة القادمة.

(أع-ع ع/م)

ANHA