لجنة الشباب والرياضة تفتتح ملعباً سداسياً لكرة القدم هو الأول من نوعه في الطبقة

على مدى ٣ شهور من العمل، وبغية النهوض بالمستوى الرياضي وتأمين المنشآت الرياضية لكافة اللاعبين، افتتحت لجنة الشباب والرياضة في الطبقة، ملعب الشهيد "ريدور رقة" السداسي لكرة القدم.

وشارك في الافتتاح العشرات من لاعبي وهواة كرة القدم في المدينة، إضافةً لأعضاء من المؤسسات المدنية والعسكرية وحركة الشبيبة الثورية في الطبقة، وذلك في مركز الشبيبة الثورية وسط المدينة.

الحفل بدأ بقص شريط الافتتاح من قِبل الرئيسة المشتركة للاتحاد الرياضي بالطبقة، شذى المحمد.

من ثم وقف الحضور دقيقة صمت، بارك بعدها، الرئيس المشترك للجنة الشباب والرياضة في الطبقة، محمود اليتيم، افتتاح الملعب على جميع أهالي ورياضيي مدينة الطبقة.

وأكد اليتيم، أن دعم الجانب الرياضي سيكون مستمراً رغم الإمكانيات القليلة، وهذا الملعب لن يكون النهاية بل نقطة بداية لأعمال جديدة نصعد بها بالشباب والرياضة إلى مستويات عالية".

وبدورها ألقت، الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في الطبقة، هدى علوان، كلمة باسم الإدارة المدنية، ذكرت فيها قول القائد عبد الله أوجلان "بالشبيبة بدأنا وبالشبيبة سننتصر".

وباركت، هدى علوان، افتتاح الملعب على كل أهالي مدينة الطبقة وقالت " نبارك لعموم أبناء مدينتنا هذا الافتتاح، وخصوصاً الشبيبة لأنها القوة الثورية الفاعلة في المجتمع والتي تستحق كل الاهتمام والتقدير.

وفي الختام، قدمت فرقة مركز الثقافة والفن في الطبقة، عرضاً غنائياً من التراث الشعبي، عُقدت على إثرها حلقات الدبكة من قبل الحضور.

(ع ص/سـ)

ANHA