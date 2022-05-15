لجنة الشباب والرياضة في دير الزور تدين هجمات الاحتلال التركي على الكريلا

وتجمع أعضاء لجنة الشباب والرياضة في ساحة مبنى لجنة الشباب والرياضة بمنطقة السبعة كيلو، للإدلاء بالبيان الذي قرئ من قبل عضوة اللجنة، ابتسام المحمد، وجاء في:

"باسم لجنة الشباب والرياضة وأهالي دير الزور، ندين ونستنكر ما يقوم به الاحتلال التركي من هجمات على مناطق شمال وشرق سوريا وعلى جبال آفاشين وزاغروس ومتينا وزاب، رمز الصمود وتحرر الشعوب المظلومة ونضالها ضد الطغيان".

تابع البيان "نقول لدولة الاحتلال التركي التي استخدمت كل أنواع الأسلحة في هذا الهجوم والتي انتهجت سياسة الأرض المحروقة ضد الشعب الذي خرج للمطالبة بالحرية والمساواة، سنقف سداً منيعاً ضد سياساتها الهادفة إلى صهر وإبادة المكونات وتغيير ديمغرافية المناطق التي احتلتها".

وطالب البيان المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء السياسات الوحشية ، مشدداً "لن نوفر أي جهد في الوقوف في وجه هذا العدو حتى نيل الحرية، ونقول للبارزاني وحزبه الخائن الذي باع شعبه وأرضه وجرده من كل معاني الأخلاق، إنه لا يمثل إلا شخصه، فلا شعب ولا دين ولا قومية ولا أخلاق يقبل هذه الخيانة، وأنه مجرم حرب باع نفسه لتركيا من أجل السلطة والنفوذ التي سوف تزول في النهاية وتبقى إرادة الشعب بجهود قوات الكريلا التي لا تزال تناضل وتقاوم على الرغم من ما تتعرض له من هجمات".

وفي الختام، أكد البيان "سوف ننتصر ونثبت للدول الرأسمالية أن إرادة الشعوب هي الباقية وأن الطغيان زائل".

(ع ع/خ)

ANHA