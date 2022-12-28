لجنة الشباب والرياضة في دير الزور تعقد مؤتمرها السنوي لعام 2022

وحضر المؤتمر أعضاء المجلس المدني وممثلات المرأة وأعضاء الأندية الرياضية وأعضاء الشبيبة الثورية والمرأة الشابة وأعضاء لجنة الشباب والرياضة في دير الزور.

بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلاه عرض سنفزيون لأهم الأعمال التي أنجزتها لجنة الشباب والرياضة خلال هذا العام. تلته كلمات كل من نائبة المجلس التنفيذي في الإدارة المدنية شهناز الهفل، الإدارية في اتحاد المرأة الشابة سها السعيد، والإداري في لجنة الشباب والرياضة نام الأحمد. التي هنأت انعقاد المؤتمر وتمنت النجاح لأعماله.

تلاها قراءة التقرير السياسي من قبل الرئيسة المشتركة للجنة الشباب والرياضة في دير الزور ابتسام الخلف، وتضمن التقرير نبذة عن مجمل التطورات السياسية في العالم والتي أثرت على المنطقة بشكل عام.

وتطرق التقرير أيضاً إلى الوضع التنظيمي في دير الزور "عملت لجنة الشباب والرياضة على مدار العام ليكون عام 2022 مزدهراً للجنة الشباب والرياضة، وبالرغم من كافة الصعوبات والمعوقات ما زلنا نعمل رغم الإمكانيات وقلة العناصر من أجل تطوير الذهنية الفكرية لدى الشباب".

ومن ثم فتح باب النقاش أمام الحضور لمناقشة مجمل أعمال لجنة الشباب والرياضة في مختلف أرياف دير الزور.

وانتهى المؤتمر بجملة مخرجات منها :

1-العمل من أجل الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان من خلال المسيرات والندوات والفعاليات ضمن المجتمع.

2-حماية هوية الشبيبة وإعطاؤهم حقوقهم بالعمل في جميع المجالات وإعطاؤهم دورهم الفعال ضمن مؤسسات الإدارة.

3-دعم مشاريع المرأة الشابة من الناحية المهنية والفكرية والرياضة وحماية حقوقها.

4-تفعيل دور الشبيبة ضمن الكومينات والمجالس.

5-دعم مشاريع شبابية مصغرة وإقامة دورات تدريب مهنية.

6-إنشاء منسقية موحدة للشبيبة والحركات الشبابية في مناطق دير الزور.

7-تجهيز كومينات لدعم وتيسير عمل الشبيبة

8-إعادة ترخيص الأندية وهيكلتها وتقديم الدعم المعنوي والمادي من أجل استمرار وتطوير العمل الرياضي في الأندية.

9-العمل من أجل أولمبياد رياضي يشمل جميع الألعاب.

10-العمل على تفعيل حركة الطلبة.

(أ س/ك)

ANHA