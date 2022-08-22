لجنة الشباب والرياضة بدير الزور تفتتح الدورة الرابعة للحاسوب والتطور التكنولوجي

وانضم إلى الدورة التدريبية20 متدرب/ـة وتتضمن دورساً على برامج الحاسوب بشكل عام وستستمر لمدة 25يوماً سيتلقى خلالها المتدربون دروساً نظرية وعملية.

وبهذا الصدد تحدث لوكالتنا إدارة معهد المعلوماتية بريف دير الزور الغربي خالد السلامة الذي قال "هدفنا من افتتاح هذه الدورات هو تعليم الفئة الشابة على برامج الحاسوب من أجل تطوير المجتمع وفتح فرص عمل أكثر أمام الفئة الشابة".

وأوضح "الدورة تستهدف جميع الفئات العمرية لم نحدد أعماراً سواء كبيرة أو صغيرة وهي مفتوحة أمام الجميع، لدينا 20متدرباً يبدأ التدريب من الساعة الـ8صباحاً حتى الساعة الـ 11 ظهراً".

وأكد خالد السلامة في ختام حديثه "كل شهر نعمل على افتتاح دورة تدريبية في مجال الحاسوب يشرف عليها متخصصون في مجال الحاسوب وأهمها العمل على برامج الوورد والإكسل وبرامج أخرى".

(خ)

ANHA