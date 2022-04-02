أصدرت لجنة الشعوب والمعتقدات في منظومة المجتمع الكردستاني (‏KCK‏) بياناً، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتمنت أن يجلب شهر رمضان السلام والطمأنينة للعالم الإسلامي.

وجاء في بيان اللجنة ما يلي:

"نحن ندخل شهر رمضان الذي يجب أن يكون وسيلة للبركات العظيمة للعقيدة الإسلامية، نأمل أن يجلب شهر رمضان السلام والطمأنينة للعالم الإسلامي.

تواصل حكومة أردوغان مهاجمة الشعب الكردي وقيمه، مستخدمة الإسلام في سياساتها التي تنكر واقع شعبنا، وتحاول بكل الوسائل اجتثاث الشعب الكردي من التاريخ، وتعميق الحرب.

نحن نعلم أن التركيبة التركية الإسلامية ترى رجالات الدين الكرد والمسلمين الكرد الذين يمارسون العبادة بلغتهم أعداء لها. حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية يعاديان الدعاء باللغة الكردية، يجب خوض نضال منظم وجماعي ضد هذا الشيء من خلال خط الإسلام الديمقراطي، منذ أن تعرّف الشعب الكردي على الإسلام وحتى الآن، اتخذ أخوة الأمم أساساً له، ويعيش مع الشعوب والمعتقدات الأخرى في حالة صداقة، ويناضل منذ أربعين عاماً من أجل الحفاظ على هذه الثقافة.

وبمناسبة شهر رمضان ندعو إلى الوقوف ضد فرعون ونمرود العصر أردوغان وأمثاله، وعلى رجالات الدين الكرد، في هذا الشهر المبارك أن يقدم النصائح في مواضيع مختلفة للشعب الكردي وبتحكيم العقل والأخلاق، كما نطالب بنضال فكري ضد أولئك الذين يهاجمون قيمنا الأخلاقية.

ونحب أن نذكر هنا أن زكاة الفطر التي يقدمها المسلمون لمؤسسات دولة الاحتلال التركي لا يعتبر خيراً؛ لأن هذه الزكاة تستخدم لشراء الأسلحة والقنابل والغازات السامة وتستخدم لإبادة الشعب الكردي.

وعلى شعبنا ألا يرتادوا الجوامع التابعة للحكومة التركية، حيث تحض هذه الجوامع من خلال الكذب والفتنة على إنكار الشعب الكردي وارتكاب المجازر بحقه، نتمنى أن يصبح شهر رمضان وسيلة خير لجميع المسلمين الكرد والديمقراطيين، ونتمنى أن يتقبل الله صيامكم".