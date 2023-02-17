لجنة الشعوب والمعتقدات في (KCK): على شعبنا الكردي والعلوي اليقظة وعدم ترك أرضه وموطنه

قدمت لجنة الشعوب والمعتقدات في منظومة المجتمع الكردستاني (KCK) تعازيها للشعب ولأهالي ضحايا الزلزال الذي حدث في 6 شباط في مرعش وقالت: "فلتكن دورة أرواح أبناء شعبنا العلوي الذين فقدوا حياتهم جراء الكارثة الكبيرة، دائمة وأبدية، ورحمة الله على جميع أبناء شعبنا المسلم الذين فقدوا حياتهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين ونقدم تعازينا لشعوبنا".

وردت اللجنة على أسئلة وكالة فرات للأنباء.

"بلا شك، الزلزال كارثة طبيعية، الطبيعة التي نحن جزءٌ منها وفيها، لديها نظام حركة خاص بها، وهي كوجود، دائمة الحركة، وتصنع توازنها الخاص بها وفقاً لها، ولذلك فإن الزلزال شيء طبيعي، الشيء غير الطبيعي هي طريقة حياة الناس المستقرين، بأي طريقة تلقوا الزلزال، بالرغم من أن خط الصدع معروف، إلا أنه يقدر أيضاً أين وعلى أي مستوى سيحدث الزلزال، وإذا ما كانت النتائج المدمرة للزلزال عند هذا المستوى، وقتها لن يكون هذا الوضع عادياً، وبالتأكيد المسؤول عن هذا الشيء هي الدولة التي استولت على حق إدارة المجتمع لذاته وجعلت نفسها القوة الوحيدة في كافة مجالات الحياة، وللأسف، لأن الدول هي مسؤولة عن توطين الشعب وتحديد مكان الحياة الاجتماعية، ولهذا فإن المسؤولة عن نتائج هذين الزلزالين الذين حدثا في مرعش، هي الدولة التركية، ولإنها لم تتخذ التدابير والإجراءات اللازمة، فقد الكثير من الناس حياتهم، الدولة التركية هي التي قتلتهم، وحكومتها الرأسمالية الفاقدة للأخلاق والمحبة للمال، حكومة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية (AKP-MHP)، التي عرضت البناء في الأماكن التي لا ينبغي البناء فيها وحصلوا على أموال الإيجار فيها تحت مسمى "سلامة البناء"، وبالرغم من أن تركيا وكردستان هي أماكن تحدث فيها الزلازل، لم تتخذ أي إجراءات ضرورية، ولم تستوفِ شروط إدارة حالات حدوث الزلازل، أفعالهم هي التي قتلت هذا العدد الكبير من الناس، وبلا شك، سيتم محاسبتها كمسؤولة عن هذه الكارثة الكبيرة والمؤلمة.

يتبع......

(ف)