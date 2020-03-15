لجنة الصّحّة في حلب تتّخذ إجراءات وقائيّة من وباء كورونا

ومع انتشار فيروس كورونا كوباء عالمي، بادرت لجنة الصّحّة بحيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب باتّخاذ إجراءات الوقاية، وذلك بفحص الأهالي الدّاخلين إلى الحيّ، عن طريق جهاز فحص حرارة الجسم.

ويتمّ الفحص في المعابر الثّلاثة بالحيّ، وهي كلّ من معبر الجزيرة، معبر العوارض، ومعبر الأشرفيّة، إلى جانب فحص كافّة المرضى الّذين يرتادون إلى مشفى الشّهيد خالد فجر.

وبهذا الخصوص قالت الإداريّة في لجنة الصّحّة ليلى حسن: "قُمنا بأخذ الاحتياطات للوقاية من وباء كورونا، وذلك من خلال شراء أجهزة فحص كورونا، إلى جانب توزيع الكمّامات والقفّازات على المراكز الحيويّة".

وأردفت ليلى متحدّثةً عن أساليب الوقاية من وباء كورونا: "على الأهالي أخذ تدابيرهم من خلال وضع الكمّامات، والاهتمام بالنّظافة الجسديّة، وتعقيم الأسطح والأرضيّات، لأنّ الوقاية خير من ألف علاج".

والجدير بالذّكر أنّ لجنة الصّحّة بالتّنسيق مع بلديّة الشّعب، ستقوم بتوزيع المنشورات على الأهالي في حييّ الشّيخ مقصود والأشرفيّة للتوعية، والوقاية من مرض كورونا.

(س ر- ح م/إ)

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