لجنة القائد تطالب المنظمات الحقوقية بزيارة عاجلة إلى إمرالي للاطمئنان على صحة القائد أوجلان

وأعربت منظومة المجتمع الكُردستاني (‏KCK‏) عن قلقها حول حياة وصحة القائد أوجلان، وطالبت اللجنة الأوروبية وCPT ومنظمات حقوق الإنسان ولجنة السجون التابعة للبرلمان التركي بزيارة إمرالي ومشاركة نتائج الزيارة مع الرأي العام، وأهابت بالشعب الكردي وأصدقائه تصعيد النضال والتحرك ضد العزلة ونظام التعذيب في إمرالي.

وفي هذا الصدد، أصدرت اليوم، لجنة القائد، بياناً إلى الرأي العام طالبت فيه المنظمات الدولية والحقوقية بزيارة إمرالي بالسرعة القصوى، بعد ورود شكوك حول حياة وصحة القائد عبد الله أوجلان.

وقرئ البيان أمام مجلس العدالة الاجتماعية في مدينة قامشلو، من قبل عضو هيئة الدفاع عن السيد عبد الله أوجلان، محمود خلو، وجاء فيه:

بيان إلى الرأي العام والمنظمات الدولية والحقوقية

"منذ تموز 2011، يتعرض القائد عبد الله أوجلان لعزلة وتجريد شديدين، حيث لا يستطيع اللقاء بمحاميه وأسرته، كما يتم فرض عقوبات غير قانونية بحقه، بحجج واهية من أجل عرقلة هذه اللقاءات وتعتبر هذه الإجراءات والعقوبات بحسب القوانين الدولية والإنسانية جرائم تستوجب مساءلة الدولة التركية على هذه الخروقات للقانون والعدالة".

وأضاف البيان: إن "الدولة التركية تستهدف بهذه العزلة والتجريد والعقوبات غير الإنسانية بحق القائد عبد الله أوجلان في إمرالي, كسر إرادة الشعب الكردي، والقضاء على المبادرات الهادفة إلى دمقرطة تركيا والشرق الأوسط".

وأشار البيان إلى "أن هذا الوضع يستوجب على كافة المناضلين من أجل الحرية والديمقراطية، وخاصة المحامين والحقوقيين رفع أصواتهم ضد نظام إمرالي والسجون الأخرى، وكذلك فإن اللجنة الأوروبية ولجنة مناهضة التعذيب في السجون هي أيضاً تتحمّل مسؤولية الخروقات التركية الفاضحة للقانون".

وطالب البيان "كافة المنظمات واللجان والمؤسسات الحقوقية والإنسانية التركية والدولية للقيام بمسؤولياتها تجاه هذا الوضع وكسر العزلة وفتح باب اللقاءات لمحاميه وأسرته، وكذلك على المنظمات الوقوف على وضع القائد عبد الله أوجلان وذلك بالسرعة القصوى، والقيام بزيارة عاجلة إلى إمرالي؛ للتحقيق ومشاركة نتائج هذه الزيارة، واللقاءات للرأي العام؛ لأن هناك شكوكاً حول حياة وصحة القائد أوجلان لدى الشعب الكردي وأسرته".

(أ س/ ف)

ANHA