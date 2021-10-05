لجنة القائد في عفرين تعرّف أهالي الشهباء بالمؤامرة الدولية

الندوة حملت شعار" أوجلان... حوّل أكبر مؤامرة في التاريخ الى أعظم انطلاقة تخدم البشرية في إنشاء نظام ديمقراطي عادل" وزُيّنت الصالة بصور القائد عبد الله أوجلان وبعض العبارات التي تؤكد السير على نهجه الذي طرح فيه حلول لمشاكل الشرق الأوسط.

وحضر الندوة ممثلون عن الأحزاب السياسية وأعضاء اتحادات وهيئات الإدارة الذاتية لإقليم عفرين ووجهاء عشائر إقليم عفرين وأعضاء مجلس عوائل الشهداء ومؤتمر ستار لإقليم عفرين.

انطلقت الندوة بالوقوف دقيقة صمت، ثم تشكيل ديوان للندوة مؤلف من العضوين في لجنة القائد لإقليم عفرين، شيرين رشيد و وليد دنكلي، والعضوة في لجنة القائد في مدينة حلب آمنة خضرو.

وتطرق وليد دنكلي في المحور الأول إلى المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبدالله أوجلان، تاريخها وأهدافها، بعد أن انتشر فكره بين أطياف المجتمع وخاصة "أمريكا وتركيا، وحاكوا المؤامرات للقائد ظنًّا منهم أن اعتقال جسده سيوقف امتداد فكره".

وأكد دنكلي خلال شرحه أن المؤامرة حيكت "وفق خطة منظمة ومدروسة ونفذت بالتعاون والتنسيق مع عدة دول التي تطمح لتصفية حركة حرية كردستان بشكل خاص وحرية الشعوب الشرق أوسطية بشكل عام".

أما المحور الثاني، فقد تحدثت عنه العضوة في لجنة القائد لمدنية حلب آمنة خضرو، وتناولت فيها موضوع حل الأمة الديمقراطية ونموذج الإدارة الذاتية اللذان يعتبران امتدادًا لفكر القائد وفلسفته التي تهدف إلى بناء مجتمع ديمقراطي سياسي حرّ مستند إلى قاعدة أخوة الشعوب وحماية الهوية والتراث.

وسلطت آمنة الضوء على أهمية نموذج الإدارة الذاتية في تحرير المرأة من العبودية وحل المشاكل التي خلقتها أنظمة الحداثة الرأسمالية والدول القومية والسلطوية.

وتخللت الندوة مداخلات ونقاشات تركزت حول المحاور وأسس الاستمرار في نشر فكر القائد.

(مـ)

ANHA