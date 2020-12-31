لجنة النّشاطات في مجمّع الشّداديّ التّربويّ تقيم احتفاليّة للأطفال بمناسبة رأس السّنة

أقيمت الاحتفالية بمدرسة علاوي الصالح في مدينة الشدادي.

حضرها عشرات الطلاب ومعلّمون ومعلّمات من مختلف المدارس وبمشاركة لجنة إدارة المدارس في الشدادي وأعضاء من المؤسسات المدنية.

وفي بداية الاحتفالية تحدّث الرئيس المشترك للجنة إدارة المدارس في الشدادي علاء الإبراهيم وقال: "الهدف من هذه الاحتفالية هو الترفيه عن الأطفال بالدرجة الأولى وإخراجهم من الأجواء التقليدية، إضافة إلى إخراج الطاقات الكامنة الموجودة لديهم وتفعيلها والاستفادة منها في كافّة المجالات الفنية والرياضية وغيرها، فضلاً عن تشجيعهم للحفاظ على ثقافة وفنّ أهل المنطقة".

وبدوره بارك إداري لجنة النشاطات في مجمع الشدادي حسن الرجا حلول العام الجديد على الطلبة والحضور وذكر برنامج الاحتفالية التي تضمّنت عروضاً مسرحيّة وغنائية وشعرية ورياضية وتوعوية.

ليبدأ بعدها الطلبة القادمون من عدّة مدارس في الشدادي لتقديم العروض أمام الحضور.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم عدد من الطلاب إضافة إلى تكريم بعض المعلّمين المميزين.

ونوّه الرجا إلى أنّهم كلجنة النّشاطات في الشدادي ومع انطلاقة العام الجديد سيحرصون على تقديم جملة من النشاطات الفنية والترفيهية للطلبة وذلك من أجل تشجيعهم على تنمية مواهبهم ولخلق روح المنافسة فيما بينهم لإخراج أقصى طاقاتهم فضلاً عن إبعادهم عن أجواء الحروب التي خيّمت في مخيلاتهم لسنين طويلة .

كما عبّر عدد من الأطفال المشاركين في الاحتفالية عن سعادتهم وسرورهم بأجواء المرح والبهجة التي سادت الفعاليات حيث أعربوا عن سرورهم بالفقرات المسرحية والغنائية والرقصات والألعاب التي شاهدوها وشاركوا فيها.

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ANHA