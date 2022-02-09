لجنة المتابعة تستعرض نتائج مقررات مؤتمر «أبناء الجزيرة والفرات»

حضر الاجتماع غالبية أعضاء اللجنة المنتمين لمختلف مناطق وإدارات شمال وشرق سوريا، وبحضور الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، أمينة عمر والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، عبد حامد المهباش.

استهل الاجتماع ببحث التطورات التي تشهدها المنطقة وتصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية وأحداث سجن الصناعة وتداعياته، وقدمت الرئيسة المشتركة لـ مـسـد، أمينة عمر، إحاطة سياسية حول مسارات الحل وأفق إيجاد تسوية للصراع السوري. وبيّنت عمر للحضور مبادرات ومسار مـسـد في هذا الاتجاه وأشارت أنه بالرغم من كافة العقبات استطاع المجلس احداث اختراق حقيقي لجهة التقاء السوريين ومناقشة الحل سورياً وبأيدي وطنية.

واستعرض الاجتماع مقررات ومخرجات مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات، وقيّم نتائج الاجتماعات ومسيرة عمل اللجنة خلال المدوة الممنوحة لها لمتابعة تنفيذ المقررات.

انبثقت «لجنة المتابعة» عن «المؤتمر الوطني لأبناء الجزيرة والفرات» في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، المؤتمر الذي جاء بعد عقد ثلاث عشرة ندوة حوارية في مختلف مناطق الإدارة الذاتية، وأقر المؤتمر في بيانه الختامي سبعة عشر بنداً تعد بمثابة الخطة الاستراتيجية لتطوير وتحديث الإدارة الذاتية وتوسيع التشاركية المجتمعية.

وأشار الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، عبد المهباش، أن اللجنة وخلال مدة عملها كانت بمثابة البوصلة التي توجه وتصوّب مسار الإدارة ومؤسساتها وتبيّن مواطن الخلل وعملت بكل جرأة وجسارة وتفاني لتحقيق مخرجات المؤتمر وتنفيذ بنوده.

وخلال هذه المدة عملت الإدارة على صياغة واصدار الكثير من القوانين وبدأت حملات مكافحة حالات الفساد، وساعدت اللجة من خلال تقاريرها الإدارية والاقتصادية والأمنية على التصويب والتصحيح وشجّعت على استحداث مكاتب خاصة وقوانين ومأسسة الإدارة.

وأشاد أعضاء اللجنة بالتزام الإدارة الذاتية واستجابتها لتنفيذ أبرز مخرجات المؤتمر، حيث قطعت الإدارة الذاتية أشواطاً متقدمة في إعادة صياغة العقد الاجتماعي كما تقرر اجراء انتخابات هامة في الإدارة الذاتية خلال العام الحالي وغيرها الكثير من البنود المتعلقة تحسين الوضع المعيشي وقوننة المؤسسات الأمنية.

وفي ختام الاجتماع؛ شكرت الرئيسة المشتركة لـ مـسـد، أمينة عمر؛ أعضاء اللجنة لما بذلوه في سبيل انجاحها. وبذلك انتهت المدة القانونية الممنوحة لها من مؤتمر أبناء الجزيرة والفرات وكان سنة منذ انعقاد المؤتمر.

المصدر: المكتب الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية