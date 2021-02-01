لجنة المرأة: لن تأخروا الربيع ثورتنا باقية وسنستمر بالنضال

البيان قرئ من قبل الرئيسة المشتركة لمديرية الزراعة، آمنة السالم، خلال تجمّع العشرات من النساء وإداريات في لجان ومؤسسات الريف الشرقي لدير الزور.

وجاء في نص البيان:

"متى كان قتل النساء من أخلاق سيدنا محمد وأخلاق أمته التي وُلد فيها الخير والفضيلة، منذ أن بُعث فيها سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ففي كافة الغزوات التي قام بها نبينا محمد كانت وصيته الأولى والأخيرة لصحبه الكرام أن لا تقتلوا طفلًا صغيرًا أو امرأة أو شيخًا كبيرًا ولا تقطعوا غصن شجرة.

وأشار البيان "أنتم تقتلون وتنتهكون وتقطعون الرؤوس بحجة الدين الإسلامي الذي هو منكم بريء، ألم تكن آخر وصايا الرسول محمد أن استوصوا خيرًا بالنساء، وأوصيكم بالنساء خيرًا".

وأضاف البيان: لن تستطيعوا تأخير الربيع، وثورتنا باقية ومستمرة، وسنبقى ونستمر في نضالنا وعلمنا، حتى تحقيق أهدافنا وكسر عروش الظلم والاستبداد والاحتلال، وسنسير على دروبهم درب النضال والكفاح وسنجدد وفاءنا لدمائهم كل عام.

عاشت المرأة، عاشت مقاومة المرأة الحرة، تعيش ثورة المرأة.

والمجد والخلود لشهيداتنا البطلات، والخزي والعار لمن سفك دماءهم" .

(ف ع)

ANHA